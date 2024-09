Empresas de Cascavel têm chance de participar de licitação de R$ 10 milhões

Empresas estabelecidas em Cascavel têm a chance de participar de licitações, que serão lançadas pela administração pública municipal em outubro, que somam mais de R$ 10 milhões. Uma força tarefa, liderada pela Acic, Amic, Sindicato Rural e Sebrae, divulga e estimula a preparação de empresários do município a participar dos certames.

“Há todo um suporte para que essas empresas possam se preparar e disputar as licitações com boas chances de vencer, fazendo com que esses recursos sejam injetados na economia local, fortalecendo negócios e gerando oportunidades”, diz o presidente da associação comercial, Siro Canabarro.

As empresas que comercializam os produtos e serviços contemplados nos editais que serão lançados em alguns dias são: limpeza de caixa d´água, materiais elétricos, materiais de limpeza e materiais de higiene. Por meio do Escritório de Compras Públicas, que funciona há seis anos na Acic, já acontece um trabalho de identificação de empresas desses segmentos que receberão os editais para, diante do interesse, participar das disputas.

Incentivo

De acordo com a secretária de Planejamento e Gestão, Vanilse da Silva Pohl, a política pública implementadas pela lei denominada Cascavel Compra Legal prevê incentivos para as empresas locais classificadas como MPEs (micros e pequenas empresas ) se tornarem fornecedores para o poder público com o tratamento diferenciado conforme previsto na legislação federal e municipal, fazendo com que os recursos permaneçam no município, gerando mais empregos, renda para as empresas, alavancando o desenvolvimento econômico e contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios e um maior retorno de impostos para o município de Cascavel.