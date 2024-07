Eletricistas do Paraná poderão entrar em greve; serviços podem ser afetados

Os trabalhadores das instalações elétricas, gás, hidráulicas, sanitárias, industriais, prediais e comerciais do Estado do Paraná deverão decidir na próxima segunda-feira (29) se deverão entrar em greve.

A Fetraconspar (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná) se reuniu ontem (26), em Curitiba, no Ministério do Trabalho e Emprego para uma tentativa de mediação da pauta com o sindicato patronal. No entanto, segundo apurado, uma assembleia da categoria será realizada em Curitiba na próxima segunda-feira (29), com a expectativa de que, até ás 19h, o sindicato patronal apresente alguma proposta para a categoria.

Pauta

A categoria está mobilizada contra a proposta dos empregadores, que ofereceu um reajuste salarial de 3,34%, correspondente apenas à inflação acumulada, o que foi considerado como um congelamento salarial pelos trabalhadores.