Economista explica motivo da supervalorização do bitcoin

Cascavel – O bitcoin é a primeira moeda digital criada no mundo. Ou seja, é dinheiro virtual e que nos últimos tempos tem gerado rendimento a muitas pessoas em todo o mundo, inclusive muitos brasileiros. Para entender melhor essa escalada da moeda virtual, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná conversou com o consultor econômico Vander Piaia, professor de Economia na Unioeste, campus de Cascavel. Desde que Donald Trump saiu vitorioso das eleições americanas e anunciou uma política de incentivo à criptomoeda, o valor de 1 Bitcoin não parou de subir.

A ascensão meteórica teve início no dia 4 de novembro, quando o valor de 1 Bitcoin ainda era de US$ 67 mil. Até o fechamento dessa reportagem, às 16h19 de sexta-feira (22), a moeda já era comercializada a US$ 99,4 mil, restando pouco para alcançar a cifra histórica de US$ 100 mil, equivalente a cerca de R$ 580 mil. Confira a entrevista abaixo:

O PARANÁ – Por que o Bitcoin subiu tanto nos últimos tempos?

Vander Piaia – O BTC tem se valorizado principalmente pela confiabilidade, processo e tecnologia que está sustentado, que é a tecnologia blockchain. Em segundo lugar, é a primeira moeda digital e se tornou muito popular bem antes de outros modelos existentes hoje. O bitcoin detém 60% da quantidade de moedas digitais existentes no mercado. O bitcoin continua valorizando porque, cada vez mais há confiança dos grandes players, grandes investidores, grandes fundos de pensão em ter a moeda como um ativo seguro. Então isso tem fortalecido muito. Para se ter uma ideia, algumas empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos já deixaram escapar que mantém grande parte dos seus ativos aplicados em bitcoin e isso só tender a fortalecer a moeda. Mas o grande fortalecimento ocorreu nas últimas semanas, justamente por conta das eleições americanas, com o presidente eleito Trump se mostrando favorável às moedas digitais, especialmente o bitcoin.

O PARANÁ – Essa onde de alta deve durar quanto tempo?

Vander Piaia – Não há clareza sobre essa duração. Os analistas afirmam que estamos na quina onda das criptomoedas. Seria a quinta onda de valorização do bitcoin e que pode levar meses, mas em algum momento sofrerá um refluxo, típico desse tipo de ativo no mercado. As famosas ondas de Elliott já indicavam que o mercado nunca é constante para cima, sobe e desce e ocorre com todas as moedas, inclusive a digital. Há uma tendência de alta até fevereiro, quando Donald Trump assume para ver efetivamente as políticas que ele vai colocar em prática acerca da economia americana e das criptomoedas, fazendo com que a moeda digital continue crescendo durante todo o ano de 2025.

O PARANÁ – Analisam afirmam que o bitcoin deve alcançar R$ 1 milhão em 2025. Você acredita que isso possa ocorrer de fato?