Com preços dos alimentos nas alturas, o ‘fantasma da recessão’ assombra o agro

Brasil - Como em um paradoxo, o Brasil, maior produtor de alimentos do planeta, atravessa um dos seus períodos mais sombrios nas gôndolas dos supermercados, com preços estratosféricos e declarações incongruentes do presidente Lula que, dias atrás, pediu para a população não comprar comida cara, como se isso fosse uma tarefa simples para o consumidor que, infelizmente, semana após semana, tem perdido seu poder de compra. As reações foram imediatas dos principais representantes do agronegócio brasileiro.

O assunto repercutiu inclusive entre as autoridades que prestigiaram o 37º Show Rural Coopavel. A reportagem do Jornal O Paraná buscou as opiniões dos líderes do agro, entre os quais o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado federal Pedro Lupion; governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e do presidente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), José Roberto Ricken.

Equilíbrio fiscal

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esse ciclo de preço dos alimentos é atrelado ao mercado. “O Brasil só vem crescendo, exportando e alimentando um bilhão de pessoas e essa alta da inflação é genuinamente uma questão de mercado e de uma política fiscal”, pontuou. “Esperamos que o governo federal seja assertivo nas suas ações, para poder alcançar o equilíbrio fiscal, impactando a macroeconomia”.

O presidente da FPA, Pedro Lupion, classificou como “raso” o discurso do presidente da República. “É uma afirmação de quem não conhece a realidade econômica do Brasil”, comentou. “Só estamos vivendo uma inflação, e a consequente alta nos preços dos alimentos, por conta de uma política macroeconômica completamente falha, sem controle de juros, de inflação e câmbio”, acrescenta Lupion. Os insumos agropecuários são baseados na moeda americana. “A inflação sobe todos os dias e isso faz com que o consumidor tenha que pagar por alimentos mais caro”, diz.