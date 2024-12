Com nova interface, Menor Preço mostra onde a lista de compras fica mais barata

PARANÁ – O aplicativo Menor Preço, desenvolvido pela Celepar para a Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefa), ganhou melhorias a partir desta segunda-feira (16). O app tem uma nova interface, mais moderna e intuitiva, com elementos visuais e interativos.

Além disso, agora o consumidor pode montar uma lista de compras e o aplicativo indica qual estabelecimento tem o menor valor total para o conjunto de produtos. Depois, na hora da compra, é possível fazer o checklist: consultar e eliminar os itens conforme forem adquiridos.

O Menor Preço é interligado ao Nota Paraná. O programa, que é coordenado pela Secretaria da Fazenda, estimula o consumidor a colocar o número do CPF na nota fiscal emitida nas compras e, com isso, receber uma parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) recolhido pelo estabelecimento, na forma de crédito, além de concorrer a prêmios mensais em dinheiro.

Com o app, a cada nota fiscal emitida por um estabelecimento, informações como o nome do comércio, o endereço, o produto vendido e o valor são repassados em tempo real à plataforma, que é uma aliada do consumidor paranaense também neste fim de ano, auxiliando a economizar nas compras de Natal.

Ao acessá-la, basta habilitar o GPS e digitar o nome do item desejado. O Menor Preço exibe uma lista com os valores do produto em cada estabelecimento comercial próximo. Os preços são atualizados em tempo real, com base nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos.