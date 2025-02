Acima da média nacional, indústria do Paraná cresce 4,2% em 2024

Paraná - A produção industrial do Paraná fechou 2024 com crescimento de 4,2% de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE), divulgada ontem (11). O desempenho foi superior à média nacional registrada pelo instituto, que foi de aumento de 3,1%.

O Paraná ainda teve o segundo melhor desempenho do Sul do Brasil, atrás de Santa Catarina (7,7%) e à frente do Rio Grande do Sul (0,6%). Em relação aos demais estados brasileiros, o resultado da indústria paranaense foi melhor do que os principais polos industriais do Brasil, como São Paulo (3,1%), Minas Gerais (2,5%) e Rio de Janeiro (0,1%).

Comparação

Na comparação de dezembro de 2024 com o mesmo mês do ano anterior, o aumento paranaense também ficou acima da média nacional. Neste recorte, o Paraná registrou alta de 2,5%, enquanto o Brasil teve crescimento médio de 1,6%. Outros estados como São Paulo (-1,5%), Minas Gerais (-1,8%), Goiás (-2,8%) e Rio de Janeiro (-5,1%) registraram queda nesta mesma comparação.