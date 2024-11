Votação vai escolher os nomes das lontras do Refúgio Bela Vista

Portanto, o público poderá escolher entre cinco opções de nomes para o filhote macho e cinco para a fêmea, previamente selecionados pelos cuidadores do RBV . Assim, as sugestões têm inspiração em elementos da natureza, mitologia e peixes das bacias dos rios Iguaçu e Paraná, regiões diretamente conectadas à Itaipu.

A votação ocorre pelas redes sociais do Turismo Itaipu, no link https://forms.gle/qNRhsK9AD5ZRkeYk6 e de forma presencial, durante o passeio Itaipu Refúgio Biológico. Ademais, os visitantes que votarem presencialmente concorrerão a um brinde . Os nomes vencedores serão anunciados no dia 18 de novembro.

Um homem de 49 anos, identificado como José de Alencar Lima Junior, morreu ao tentar decolar de speed fly, uma modalidade de voo com equipamento semelhante a de um paraquedas, na Pedra Bonita, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Imagens mostram o momento em que o piloto corre para tentar pegar velocidade com […]

É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô e querido […]

Para a fêmea, as opções são Maya, Serena, Coral, Raya ou Morenita. Para o macho, o público poderá escolher entre Ravi, Linguado, Mandi, Jaú ou Netuno.

A iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização ambiental e o envolvimento da comunidade com a fauna protegida pela Itaipu, além de aproximar o público dos trabalhos de preservação realizados no Refúgio. Por fim, com esse tipo de ação, a Itaipu reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a educação ambiental.

Fonte: Itaipu