Voluntários da Sanepar promovem ações de limpeza de rios e praias em 20 cidades

Mutirões de limpeza e plantios de árvores nativas marcaram as atividades da Sanepar do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, no último sábado (21). Neste ano, cerca de 300 voluntários da Companhia, mobilizados pelo Programa de Voluntariado Corporativo, estão com ações em 20 cidades paranaenses.

As ações ligadas ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias iniciaram em 14 de setembro, em Paranavaí e em Maringá. No dia 21, elas ocorreram em Apucarana, Arapongas, Cascavel, Cornélio Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Guaratuba, Jacarezinho, Londrina, Matinhos, Medianeira, Pato Branco, Pontal do Paraná, União da Vitória e Umuarama. No dia 28 de setembro, devem ser realizadas em Campo Mourão e em Ponta Grossa.

Em Curitiba, o trabalho se concentrou no mutirão de limpeza do Rio Atuba, no Parque Linear do Cajuru, no dia 21. Entre diversos tipos de entulhos e resíduos, foram retirados 1.900 quilos de lixo, encaminhados pela Prefeitura para aterro sanitário. Próximo às margens do Atuba, foram plantadas 80 mudas de árvores nativas.

Além da Sanepar e do Sesc Água Verde, atuaram naquela atividade como parceiros a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Defesa Civil, Paraná Lixo Zero, Instituto Sea Shepherd Brasil, Rotary Club, Grupo Escoteiro Santos Dumont e Consulado Honorário da Finlândia em Curitiba.

Entre os voluntários, Cícero, Miguel e Daniel chamavam a atenção. Filhos de saneparianos e com idades entre 4 e 7 anos, os três estavam participando pela primeira vez das ações do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias e davam exemplo de envolvimento. “Eu os trouxe para que eles possam vivenciar essa experiência de limpeza dos rios ligada à sustentabilidade, para aprender que existe a poluição, mas que nós podemos fazer a nossa parte”, conta Janaína Costa, pesquisadora da Sanepar há 18 anos e mãe de Cícero e de Miguel.

Rafael Leite, pai de Daniel, também trouxe o filho para que pudesse conhecer a ação. “Acho que a importância dessas ações que envolvem a proteção do meio ambiente está nas gerações futuras, em plantar essa semente para que eles também ajudem na preservação ambiental”, diz ele, que é empregado da Sanepar há 23 anos.

Segundo o Serviço Social do Comércio (Sesc), que iniciou a organização dos eventos no Estado, em parceria com outras instituições, o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias conta com a participação de 1.200 cidades no Brasil e com ações de voluntários em 200 países no mundo. O objetivo é mobilizar as comunidades em mutirões de limpeza e reforçar a importância das ações individuais na conservação desses ambientes.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030, voltando-se principalmente ao Objetivo 14, que trata da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, protegendo as diferentes formas de vida na água. Para a Sanepar, a atividade também reflete seus compromissos com os princípios ASG, políticas e normas internas e compromissos públicos, como o Pacto Global.

