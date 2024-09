Violenta colisão frontal na BR-369 termina com morte

A noite de sábado (7), feriado da Independência do Brasil, marcou mais uma tragédia na BR-369. Um homem de 51 anos morreu, vítima de uma violenta colisão frontal entre um Siena e uma carreta, no quilômetro 495,em Cascavel.

De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Siena conduzido por José Halderch colidiu frontalmente com uma carreta que seguia no sentido, Corbélia. O impacto da batida foi tão forte que o carro de passeio ficou completamente destruído. O motorista da carreta, de 49 anos, perdeu o controle do veículo e invadiu uma plantação às margens da rodovia.

Óbito no local

Equipes do Siate foram acionadas para atender a ocorrência, mas o motorista do Siena já estava em óbito quando chegaram ao local. O médico do Siate confirmou que a vítima sofreu uma lesão grave na região frontal, além de fraturas em quadril e membros inferiores. O caminhoneiro, apesar de não apresentar ferimentos aparentes, foi atendido pelos socorristas devido ao choque e à alteração da pressão arterial.

O corpo de José Halderch foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Fotos: Sot/Luiz F. Max