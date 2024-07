Transitar reforça alerta sobre golpes de leilão usando nome da autarquia

A Transitar reforça o alerta à comunidade para um um golpe que tem vitimado cascavelenses. Criminosos estão utilizando indevidamente o nome da autarquia para dar credibilidade a uma fraude.

Por meio do site https://alpileiloes.com/, o golpe anuncia leilão de veículos que devem ser retirados no Pátio da Transitar. Os itens em leilão são com preços bem abaixo do mercado. A informação, no entanto, é uma fraude.

Vale destacar que leilões realizados pelo Município são divulgados pelos órgãos oficiais de comunicação da Prefeitura de Cascavel e da própria Transitar.

A autarquia teve conhecimento da situação por vítimas. A Transitar já está tomando as providências cabíveis, como o registro de Boletim de Ocorrência. Aliás, a orientação, é sempre fazer o B.O na Polícia Civil.

O telefone utilizado pelos fraudadores para negociações no WhatsApp é o (41) 8537-4716. A Transitar reforça que não passe informações pessoais e que não acreditem no leilão.

Fonte: Assessoria