Lago Azul: A novela de “uma história sem fim!”

Cascavel - Quando uma situação está há muito tempo sem solução, o dito popular diz que “aí tem sapo enterrado”. Pesquisando a origem, a expressão é um dito de Portugal que significa estar “no limbo”, “no esquecimento” ou com “pouca esperança” de resultado positivo, sempre usada em contextos ou situações da “falta de progresso”. A expressão é usada para descrever um estado de apatia, de falta de ação ou mesmo de “desespero”.

Desespero é o sentimento que nesta semana voltou a bater a porta dos moradores do Bairro Lago Azul amanheceram sem as máquinas do progresso. O tão sonhado asfalto no bairro novamente passou a ser aquele pesadelo que deixou de ser um sonho perto da realidade. A esperada obra foi iniciada há exatos 4 anos, em março de 2021 com “grande evento de lançamento”! Afinal, o maior desejo do bairro estava sendo concretizado e o pontapé inicial da pavimentação do bairro não poderia deixar de ser comemorado.

Revolta e frustração

“Não conseguimos entender como pode acontecer isso, tanto problema para uma obra tão simples. Nós moradores estamos com um grande sentimento de revolta, de desânimo e todos estão frustrados porque temos pó no calor, barro na chuva e apenas uma promessa que nunca se cumpre”. O desabafo é do presidente da Associação de Moradores do Bairro Lago Azul, Roberto Zorzan que, bastante desanimado, conversou com a reportagem do Jornal Hoje Express.

O líder comunitário que acompanha a obra todos os dias, conta que não consegue acreditar, mas a empresa retirou todas as máquinas do local, deixando apenas uma grande quantidade de manilhas. E contou que funcionários da empreiteira relataram que o problema foi que “a Prefeitura não pagou o que foi executado” e que, por isso, a empresa teria abandonado a obra. “Eles pagaram por todas essas manilhas que tem mais de um metro de diâmetro, com certeza não iam deixar assim se este não fosse o motivo”, acusou Zorzan.

“Pinguela abandonada”

Zorzan descreveu ainda que das duas ruas que deveriam já estar pavimentadas, apenas a Rua Lagoa Rodrigues de Freitas é que teve a camada de asfaltou executada, mas ainda falta toda execução da calçada e do meio fio. Já na Rua Lagoa da Pinguela, nada ainda foi feio e o material foi todo abandonado ao longo da “via”, uma coleção de buracos e desníveis. O serviço tinha sido terceirizado pela empresa que contratou funcionários da cidade e dos bairros próximos para que a obra fosse executada dentro do prazo, porém, o cenário é de completo abandono.

Duas obras, só uma “anda”

Logo no início do bairro uma grande placa descreve que a obra estava acontecendo. A placa descreve a reconstrução e a reurbanização das duas vias, que são as principais do bairro, com valor de R$ 4.389.961,50. A informação registrada é que o início foi no dia 30 de setembro de 2024 a conclusão definida para o dia 3 de março deste ano.

De fato a obra iniciou nos primeiros dias de outubro do ano passado, mas pelos os cálculos dos moradores que são os “fiscais de plantão”, não chegou a atingir 50%. A reportagem que esteve no bairro verificando in loco a situação, identificou que no terreno aonde funcionava o pátio de máquinas da obra, tem apenas um caminhão faltando alguns pneus. Além disso, o nome da empresa que estava estampado na placa de entrada do bairro foi retirado.

A empresa que venceu a licitação para fazer a obra é a Executar, de São Paulo, mesma empresa que está executando as obras da Rua Jacarezinho, na Região Leste da cidade, próximo ao Shopping Catuaí, que estão já em fase final. A obra já havia parada durante o recesso do fim do ano passado, mas foram retomadas no dia 23 de janeiro.