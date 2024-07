Transitar muda pátio de veículos para ter mais espaço para “os apreendidos”

Com uma demanda cada dia maior de veículos retidos em operação de trânsito, a Transitar precisou aumentar o espaço do pátio e a partir desta segunda-feira (8) o serviço passou a funcionar em novo endereço. Durante o fim de semana os servidores iniciaram a transferência de cerca de 700 veículos, entre carros e motos que estavam no prédio antigo, na Rua da Lapa, serviço que deve demorar cerca de duas semanas para ser concluído.

O novo pátio passou a funcionar na Rua da Amizade, nº 635, no Bairro 14 de Novembro – inclusive é neste mesmo local que passou a funcionar a parte administrativa de retirada dos veículos. O local é maior do que o antigo e conta com cerca elétrica, todo murado e um barracão maior e todos os serviços já estão funcionando neste local.

De acordo com Charles Ponciano, responsável pelo setor de fiscalização da Transitar, por causa da mudança de espaço, as diárias acabaram sendo isentas neste fim de semana, mas a partir de agora voltam a ser cobradas normalmente. O valor da diária é de R$ 81,00 para carros, R$ 58 para moto e o custo da taxa é de R$ 93 para ambos os casos, sendo que os veículos podem ficar no local até 60 dias, mas caso o dono não regularize podem ir a leilão. O horário de atendimento é o mesmo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, e sábados, domingos e feriados das 8h à 12h.

Segundo Ponciano, o antigo espaço não atendia mais à necessidade da Transitar, e desde que a autarquia reassumiu o serviço em dezembro do ano passado já estava procurando um novo local que fosse mais seguro e de fácil acesso para a população. “Temos no pátio os veículos apreendidos durante as fiscalizações de trânsito e os removidos, como por exemplo, veículos estacionados de forma irregular, em vagas de deficiente, idoso ou até mesmo uma guia rebaixada, além de veículos abandonados”, explicou.

O supervisor lembrou ainda que o pátio também anda recebendo uma quantidade de veículos que são retidos durantes as operações de trânsito de condutores que são flagrados dirigindo sob o efeito de álcool ou que nem possuem habilitação necessária. Segundo ele, a partir do momento que o veículo entra no pátio é enviada uma carta ao proprietário do veículo notificando do prazo e, após 60 dias, o veículo pode ir a leilão.