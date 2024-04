Tradicional Buchada do Seminário São José acontece neste sábado (27)

Neste sábado, 27 de abril, tem início a tradicional Festa do Trabalhador. Em 2024, o Seminário São José celebra a 56º Festa do Trabalhador e a 27ª Festa do Costelão.

Os preparativos para atender toda a comunidade já começaram, e no dia 27, desde às 06h da manhã, os voluntários já estarão atuando no preparo dos alimentos que precisam de muitas horas de dedicação. A refeição, além de poder ser consumida no local, também pode ser retirada no sistema drive-thru.

Além da buchada, no valor de R$50,00, na quarta-feira, 1º de maio, será servido o tradicional costelão “fogo de chão”. A população conta com três opções de ingressos, sendo o costelão “fogo de chão”, que serve em média 22 pessoas, no valor de R$800,00, o churrasco, R$140,00, e que atende em média 04 pessoas, e também há a opção de almoço individual, onde no restaurante serão servidos costela e acompanhamentos, por R$60,00. Não é cobrada entrada para participar do evento.

Os ingressos podem ser adquiridos no Seminário São José, paróquias da Arquidiocese de Cascavel, ou pelo site: https://www.eventos365.com.br/Event/Detail/30553

Ao longo do evento, a expectativa é receber mais de 20 mil pessoas.

TRADIÇÃO

A primeira edição da Festa do Trabalhador ocorreu no dia 1º de maio de 1966, dia de São José Operário, padroeiro da instituição promotora e santo católico protetor dos trabalhadores. A data coincide também com o Dia do Trabalho, o que faz muitas empresas confraternizar com seus colaboradores no local do evento.

Soma-se ao costelão, um jantar, cujo prato principal é a buchada, servida sempre no sábado anterior ao dia da festa.

A finalidade principal do evento é celebrar São José, reunir a população para um momento festivo, e angariar recursos para sustentação do seminário no decorrer do ano – além das despesas diárias com os seminaristas, parte do valor arrecadado é destinado a projetos e adequações, manutenções prediais e outros investimentos nas dependências do seminário.

