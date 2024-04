Trabalhador sofre descarga elétrica em usina fotovoltaica e é levado ao HUOP

Um homem de 55 anos ficou ferido após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em uma usina fotovoltaica na manhã desta terça-feira (23), em uma empresa localizada às margens da BR-369, na região do Lago Azul, em Cascavel.

Após receber o chamado, a equipe do Siate se deslocou rapidamente para o local do acidente. Ao chegar, encontraram a vítima consciente, com queimaduras no peito. A equipe médica realizou todas as avaliações iniciais e estabilizou o paciente antes de encaminhá-lo ao Hospital Universitário (HUOP) para reavaliação e tratamento médico especializado.

Segundo informações, a vítima estava trabalhando na usina fotovoltaica quando sofreu a descarga elétrica de alta tensão. As queimaduras atingiram o pescoço, tórax (segundo grau), abdômen e braços. Havia também a preocupação de que tivessem ocorrido queimaduras internas.

Diante da gravidade do quadro, o médico da equipe SIATE acompanhou o procedimento de atendimento e o transporte da vítima ao HUOP. As causas do acidente continuam sendo investigadas.

Via: SOT