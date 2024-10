Território Verde: Prefeitura republica edital com as alterações para o dia 10 de dezembro

Cascavel – Menos de um mês depois de suspender a licitação para a estruturação do projeto do “Território Verde” – que tem a promessa de mudar o cenário do Lago Municipal de Cascavel – a Prefeitura republicou o edital marcando o novo certame para o dia 10 de dezembro, a partir das 10h. A licitação era para ter ocorrido no dia 14 de outubro deste mês, mas acabou sendo suspensa depois que foi apresentada impugnação por uma das empresas participantes e aceita pela equipe técnica do Município.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Aílton Lima, explicou que o processo havia sido reencaminhado ao IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) para uma nova avaliação, já que a equipe entendeu que eram relevantes os apontamentos da empresa e que, por esta razão decidiu fazer primeiro os ajustes necessários para depois seguir com o processo. “Foi modificado apenas um item na qualificação técnica, já que estava muito restritivo para não correr o risco de ficar direcionada a licitação”, descreveu.

Projeto

A ideia era de dar pelo menos um prazo de 25 dias para as empresas que têm interesse poderem ter acesso detalhado ao edital, mas o prazo acabou sendo bem maior. Conforme o secretário, o projeto contempla uma total transformação do Lago Municipal, um dos principais cartões postais da cidade e depois da obra pronta trará vários benefícios para a área ambiental, tanto do Lago quanto do seu entorno.

O projeto é dividido em fases, sendo que a primeira é a reestruturação do Lago Municipal, que contempla a duplicação da pista de caminhada, além do cercamento e a instalação de áreas de sombra. Na segunda e terceira fases, serão ampliadas para todo o entorno desta bacia do Rio Cascavel que é o principal manancial de abastecimento da cidade, com uma revitalização completa da barragem na Avenida Rocha Pombo e a instalação das estruturas de apoio ao turista, que será construída, em especial, onde hoje é a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.