Tensão no campo: Invasores roubam fuzil e botam policiais da Força Nacional “pra correr”

Já diz um jargão popular: “direitos humanos para humanos direitos”. Entretanto, não é bem isso que tem ocorrido nas áreas invadidas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Oeste paranaense. Na manhã de sexta-feira (6), mais um episódio de confronto foi registrado na Fazenda Brilhante, desta vez envolvendo invasores e a Força Nacional.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os invasores ameaçando os policiais da Força Nacional, inclusive alguns atirando flechas em direção aos agentes de segurança. Informações dão conta de que um capitão da Força Nacional foi agredido e teve o seu fuzil subtraído pelos invasores que empreenderam fuga em meio à mata. Os policiais recuaram para não serem atingidos por flechas. As duas viaturas que estavam no local também deixaram o local em alta velocidade. No vídeo, também é possível ver fumaça, o que leva a crer que os policiais chegaram ao local para tentar evitar um provável incêndio de maior proporção na área.

A invasão da Fazenda Brilhante, no município de Terra Roxa, completa exatamente dois meses neste sábado (7). De lá para cá, o clima de tensão só aumenta entre os agricultores e invasores e agora, atinge um patamar mais crítico com a polícia passando a ser ameaçada por aqueles que se dizem descendentes de guaranis. Diante do fato, a Força Nacional solicitou reforço de policiais.

No vídeo, os invasores “botam a polícia para correr”. “É um clima insustentável e não estamos aguentando mais”, diz um dos agricultores que mora naquela região e prefere não se identificar. “Está muito perto de acontecer uma tragédia se isso não acabar de uma vez por todas”.

Os proprietários da fazenda estão desesperados. Eles adquiriram a propriedade de 250 hectares em 1996. Em 2015, com o falecimento do patriarca, os filhos decidiram arrendar a área. A atividade pecuária foi substituída pelo plantio de grãos. Já em Guaíra, a Justiça determinou a reintegração de posse de duas áreas.

NOTA DO GOVERNO

Por meio de nota, o Governo do Paraná fez o relato da ocorrência. Segundo a nota “a Polícia Militar do Paraná foi acionada na manhã desta sexta-feira (6), em Terra Roxa, no Oeste do estado, após indígenas cercarem uma equipe da Força Nacional e atingirem um oficial, roubando seu fuzil e causando escoriações no profissional. O Governo do Estado lamenta, novamente, a escalada de violência que vem acontecendo na região, devido às ocupações de indígenas a diversas áreas produtivas”.

De acordo com a manifestação do Estado, ‘”esde o início do conflito, a Secretaria de Estado da Segurança Pública reforçou o policiamento com equipes especializadas do Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia Militar da Fronteira e patrulhamento aéreo. Em reuniões com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no fim do mês de julho, o governador Ratinho Junior já havia reforçado a necessidade de buscar respostas rápidas às invasões indígenas nas cidades que fazem fronteira com o Paraguai. Ao saber do ocorrido desta sexta, o governador Carlos Massa Ratinho Junior acionou o secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo, do Ministério Justiça e Segurança Pública, e reiterou a preocupação do Governo do Paraná com a situação. Por se tratar de povos indígenas, a responsabilidade da intermediação é do Ministério da Justiça, Funai e Polícia Federal”.

Por fim, a nota diz que “o Governo do Estado reitera o compromisso com a segurança dos envolvidos e vai reforçar ainda mais o policiamento nessas áreas. Mas destaca que é necessária uma solução o quanto antes para o problema, visando à integridade da população”.

Nova convocação

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da FPA (Frente Parlamentar Agropecuária), disse que “as imagens são absurdas e falam por si só” e cobrou ação do Governo Federal: “onde está o Ministério da Justiça”. O deputado informou que está protocalando nova convocação do ministro Ricardo Lewandovski para explicar porque a Força Nacional não conteve os “ditos indígenas” e “agora até as armas estão perdendo para eles”.

Na próxima segunda-feira (9), o Sistema FAEP vai encaminhar pedido de audiência com Lewandowski para cobrar medidas enérgicas do governo federal para conter o clima de violência gerado pelas invasões no Oeste.

Fuzil recuperado

Ainda no final da tarde de sexta-feira (6), de acordo com informações do Portal Voxnet (portalvoxnet.com.br), a Polícia Militar do Paraná recuperou o fuzil da Guarda Nacional.

No vídeo que registrou a confusão é possível é possível constatar que um dos indígenas aponta o fuzil para os policiais, porém, a arma travou e não disparou, evitando uma situação ainda mais grave.