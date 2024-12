Tecnologia da Copacol traz eficiência e reduz custos da produção de peixes

No mês de novembro, o produtor se destacou com a melhor conversão alimentar da Integração, ao obter um índice de 1,34 kg.

O cooperado de Cafelândia Atair Balbino, que tem uma produção de 150 mil tilápias por lote, foi o primeiro a adotar a novidade. “Sempre busquei formas de aprimorar minha produção, mas nunca encontrei um sistema que atendesse totalmente às necessidades. Quando a Copacol nos apresentou o Tatilfish, com condições financeiras acessíveis, não perdi tempo e fiz minha solicitação”, comenta. Com o novo sistema, Atair monitora a produção diretamente pelo celular e automatiza os processos de aeração e oxigenação dos tanques.

Cafelândia - O novo sistema de monitoramento e automação para aquicultura da Copacol , o Tatilfish , desenvolvido pela Constel, empresa de tecnologia e inovação da Cooperativa, com a AgroTatil, especializada em tecnologias para agronegócio, passa a ser implementado por cooperados com o objetivo de aumentar a eficiência, reduzir custos e simplificar o manejo de tilápias.

Cafelândia - Um grave acidente mobilizou equipes de resgate em Corbélia. Mãe e filha estão presas em uma fossa após o chão da cozinha de sua residência ceder. O incidente ocorreu na região central na Avenida Minas Gerais, em Corbélia. De acordo com informações, as vítimas, uma mulher de aproximadamente 50 anos e sua mãe, […]

Mulheres caem em fossa no Centro de Corbélia; Bombeiros são mobilizados

Cafelândia - A morte de mais uma pessoa atropelada nas ruas de Cascavel está levando 2024 a fechar com um dos piores índices de óbitos neste tipo de acidente dos últimos anos. Na tarde de ontem (26), uma idosa de 67 anos morreu após ser atingida por um caminhão de coleta seletiva ao atravessar a […]

Atropelamentos: Ano está fechando com aumento de 300% no “número de óbitos”

Tatilfish

O Tatilfish automatiza o processo de aeração, reduzindo a necessidade de mão de obra. “A Tatilfish é mais uma inovação que reflete o compromisso da Copacol com a evolução do cooperado. O projeto foi bem recebido por todos e vimos um grande interesse dos produtores na aquisição do sistema”, destaca a supervisora de Assistência Técnica de Piscicultura, Juliana Losch.

Com 276 cooperados integrados, a Copacol consolidou-se como Cooperativa pioneira na Integração de Peixes, tornando-se autossuficiente e líder no abate de tilápias na América do Sul. A Cooperativa possui duas Unidades Industriais, em Nova Aurora e Toledo, que abatem 190 mil tilápias ao dia, e duas Unidades de Produção de Alevinos, em Nova Aurora e Quarto Centenário, que produzem mais de 70 milhões de alevinos ao ano.