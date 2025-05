Se for para rodoviária, confira os horários e não esqueça da água!

Das quatro salas, três serão destinadas à área gastronômica (lanchonetes e entrega de alimentos) e apenas uma ao comércio em geral. Os valores mensais dos contratos ficaram próximos ao estimado, entre R$ 1,8 mil e R$ 2,2 mil. As demais 16 salas precisarão passar por uma nova licitação, ainda sem prazo definido. O contrato tem validade de 60 meses e está em fase de assinatura do termo de permissão de uso, para então serem entregues as chaves aos novos ocupantes.

Com a saída dos comerciantes antigos e a ausência dos novos, o terminal está sem qualquer ponto de venda de alimentos ou bebidas — nem mesmo uma simples garrafa de água é encontrada. A situação tem gerado indignação entre os passageiros, que, muitas vezes, precisam aguardar por horas entre um embarque e outro. O alerta se espalhou: “Se for viajar, não esqueça a garrafa de água!”

As salas reformadas foram liberadas somente nesta semana, mas não ainda não há condições mínimas para o início das atividades – o que ainda vai demorar. A nova “praça de alimentação” está localizada no andar superior, do lado esquerdo de quem entra no terminal, onde o acesso está totalmente bloqueado.

O cenário, que já era alvo de muitas reclamações por parte de comerciantes e funcionários que trabalham em meio ao barulho intenso e à poeira, piorou nesta semana com a retirada dos permissionários antigos das salas comerciais, que precisam passar por reforma. A situação se agravou porque os novos permissionários, selecionados na licitação do mês passado, ainda não começaram a se instalar.

Cascavel - Toda obra traz transtornos, em maior ou menor grau, para quem convive com ela diariamente. Mas uma em especial tem dado o que falar em Cascavel: a reforma da Rodoviária, iniciada no ano passado. O projeto, que surpreendeu muitos moradores, está sendo executado por andares — parte superior e parte inferior — e não por blocos, como seria o tradicional. O resultado tem sido a mistura de poeira, sujeira e desorganização em todo o ambiente.

Foto: Paulo Alexandre

O que ninguém sabe

A reportagem conversou com um dos engenheiros da Construtora Alom, responsável pela execução da obra, que forneceu informações importantes sobre a logística da reforma. Segundo ele, como o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) optou por reformar o prédio por andares, os trabalhos precisam ser feitos em etapas, o que dificulta o processo, que seria mais ágil se pudesse ser feito de forma integral.

Um exemplo são as salas comerciais. A empresa precisa perfurar a laje das salas do andar inferior, o que só pode ser feito com os espaços desocupados. Por isso, foi necessário pedir que os comerciantes deixassem o local. Parte do serviço inclui perfurações com corpo de prova com água, o que explica por que algumas salas estão alagadas.

Outro ponto diz respeito ao telhado. Ao contrário do que previa o projeto original – que indicava telhas de alumínio – serão trocadas apenas as telhas translúcidas. O detalhe é que esse tipo de telha é fabricado por uma única empresa no Brasil, localizada em Ponta Grossa. De acordo com a construtora, a Prefeitura ainda está em fase de definição do valor e do tipo de material. Após isso, será feita a encomenda do material, que deve levar ao menos 150 dias para ser entregue, o que indica que a obra vai atrasar mais.

O engenheiro estima que o atraso seja de 5 a 6 meses, já que a desocupação das salas comerciais deveria ter ocorrido em dezembro e só aconteceu recentemente. A escada rolante central e o elevador já estão instalados, mas ainda interditados para uso pelos passageiros.

Obra de milhões e muita paciência

A reforma da Rodoviária começou em março de 2023 com a proposta de modernizar o prédio antigo, inaugurado em 1987, que nunca havia passado por uma reforma completa. O novo projeto prevê mudanças estruturais, novo layout, acessibilidade, ampliação da praça de alimentação e instalação de escadas rolantes e três elevadores. Também está prevista a reestruturação do estacionamento e dos guichês.

Ao todo, serão reformados cerca de 16 mil m². O investimento é de R$ 19,4 milhões, repassados pela Secretaria Estadual das Cidades por meio de transferência voluntária — ou seja, sem necessidade de devolução dos recursos ao Tesouro Estadual.

A parte inferior do prédio será destinada exclusivamente ao embarque e desembarque, enquanto a parte superior concentrará lojas e lanchonetes — ao contrário do atual modelo, em que os espaços se misturam. A estrutura atual tem dois andares e 32 plataformas por onde circulam cerca de 11 mil ônibus por mês.

Apesar dos transtornos, comerciantes e passageiros esperam que a nova estrutura melhore significativamente a experiência de quem transita pelo local. No entanto, diante dos atrasos e da falta de serviços básicos durante a obra, cresce a cobrança por mais planejamento e celeridade na execução: aja paciência!