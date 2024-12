Sanepar oferece diversos canais de comunicação para cada tipo de atendimento

Paraná - A Sanepar disponibiliza canais de comunicação com a finalidade de facilitar e tornar mais ágil o atendimento das demandas dos clientes. A maior parte deles pode ser acessada de forma remota, pelo celular ou computador. Por eles, é possível verificar débitos, informar falta de água, solicitar serviços e esclarecer dúvidas. Para informar vazamentos, tanto de água quanto de esgoto, a Sanepar disponibilizou uma linha direta, via mensagem de whatsapp no número (41) 99544-0115, permitindo o envio de fotos ou vídeos dos vazamentos sem a necessidade de informar matrícula do imóvel.

As Centrais de Relacionamento da Sanepar são um dos canais de comunicação da empresa com seus clientes. No atendimento presencial, os usuários dos serviços da empresa podem solicitar serviços, esclarecer dúvidas, negociar e renegociar débitos e faturas, solicitar segunda via, entre outros. Para saber os endereços e horários de funcionamento das centrais em cada cidade, é só acessar o site da Sanepar e pesquisar pelo nome da cidade.

O canal de whatsapp está disponível 24 horas por dia para, além dos informes de vazamentos, fazer pedido de ligação nova de água ou esgoto, informar falta de água, consulta e negociação de débitos, solicitação de segunda via da conta, solicitação de outros serviços, consultar protocolo e ainda é possível obter outras informações. O cliente deve ter em mãos o número da matrícula para receber o atendimento.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A Sanepar dispõe de outros canais de comunicação, que podem ser acessados remotamente, sem a necessidade de deslocamento. No site da empresa, por exemplo, existe o atendimento ao cliente – escritório virtual e estão disponíveis informações úteis e importantes aos clientes. Acessando a área de clientes, os clientes podem ter acesso ao Guia do Cliente e ter informações sobre as tarifas e onde pagar as contas, regulamento dos serviços, qualidade da água e a lista de todos os serviços disponíveis pelo site. Também é possível o contato pelo Fale Conosco. As paradas e informações sobre falta de água, quer seja por manutenções programadas ou por serviços emergenciais ficam disponíveis no banner Está sem Água ou neste link, ou no banner Está sem Água, na página inicial do site.

Existe ainda a possibilidade para solicitação de serviços e de informações pelo endereço eletrônico [email protected].

APLICATIVO

Outra forma de contato com a empresa é pelo aplicativo Sanepar Mobile. Nesta modalidade, os clientes podem atualizar os dados cadastrais, verificar falta d’água, localizar Centrais de Relacionamento, consultar onde pagar a conta, solicitar outra data de vencimento, solicitar entrega da conta em outro endereço, solicitar serviços de conserto de cavalete e qualidade da água, obter código para pagamento, consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo, aderir à Fatura Digital e baixar a conta da Sanepar em PDF.