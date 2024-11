Rossatto busca sua 1ª vitória na categoria

TRANSITAR Radares eletrônicos: Multas de outubro têm uma “leve queda”

A Transitar divulgou nesta semana o balanço das multas dos “olheiros do trânsito” do mês de outubro, que apresentou uma leve queda em comparação ao mês anterior. As vias da cidade contam com 47 radares ativos que flagram as principais infrações de trânsito – como trafegar em velocidade acima da permitida, fazer conversão à esquerda […]