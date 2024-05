Revoltado com demissão, ex-funcionário pega carro da firma e atropela proprietária

Na tarde desta quinta-feira (23) por volta do meio-dia e meia, o SIATE foi acionado para atender a uma ocorrência de atropelamento na Avenida Jules Rimet, em Foz do Iguaçu.

No local, os socorristas prestaram atendimentos a uma mulher de 58 anos. Ela foi imobilizada e encaminhada para o interior da ambulância. Após o atendimento no local, a vítima foi levada para a UPA do Morumbi.

De acordo com informações, policiais militares foram informados de que um funcionário de uma lavanderia teria sido demitido e ficado revoltado. Enquanto outro funcionário carregava a van da empresa para o trabalho, o indivíduo saiu com o veículo, dando uma volta na quadra e pegando velocidade.

O homem colidiu com os carros estacionados em frente à empresa e atropelou a proprietária da lavanderia. Após o incidente, o motorista fugiu do local.

A Polícia Militar continua em busca do indivíduo.

Crédito: Thiago Bocchi