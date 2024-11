R$ 3 mi: DNIT realiza licitação para concluir duplicação da BR-163

Em segundo lugar ficou a empresa MMF Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda, de São Paulo, que apresentou uma proposta de R$ 3.573.097,37 . Em terceiro lugar ficou a empresa Vidal Pinheiro Projetos Ltda, também de Goiás, com uma oferta no valor de R$ 3.761.155,13, valor limite do procedimento.

As propostas foram abertas na terça-feira (5), com a participação de três empresas. A empresa que apresentou a menor proposta é a Rodotec Engenharia Ltda, de Goiás. A empresa ofertou o menor valor, de R$ 3.000.000,00.

A obra é estimada para ser executada sob o regime de “empreitada por preço global” com critério de julgamento que leva em conta tanto a técnica quanto o preço . O DNIT espera que a empresa vencedora execute o projeto dentro do prazo de 309 dias para a entrega completa dos projetos, com uma vigência contratual de 489 dias, considerando o tempo de análise técnica e demais prazos administrativos​.

O trecho em questão abrange desde o entroncamento da PR-182 em Marmelândia até a interseção com a BR-277, que leva a Cascavel . O segmento possui grande fluxo de veículos leves e pesados e tem sofrido com problemas de infraestrutura, sendo alvo de constantes solicitações de melhorias pela população e pelo setor de transporte​.

Após a análise detalhada das propostas técnicas, que deve ser concluída até a próxima sessão, marcada para o dia 13 de novembro de 2024, o DNIT divulgará a classificação final das empresas.

A empresa classificada em primeiro lugar, caso atenda a todos os requisitos do edital e apresente as devidas garantias, será convocada para assinatura do contrato e início das atividades.

Longo histórico

Considerada uma das principais rodovias do Brasil, que é utilizada para escoar as safras do Mato Grosso para o sul do país, o trecho da BR-163, entre Cascavel e Marmelândia já custou mais de R$ 743 milhões aos cofres públicos.

A assinatura do contrato para o início da duplicação dos 74 km ocorreu em 2014, contudo, a obra começou a sair do papel somente 14 meses após a liberação da ordem de serviço, em 2016, a duplicação deveria ter sido concluída em 2018.

Contudo, 10 anos depois, as obras ainda não foram finalizadas. Desde a assinatura do contrato, quatro governos passaram por Brasília (Dilma, Michel Temer, Bolsonaro e agora Lula).

O trecho de pouco mais de 74 quilômetros, encontra-se com avanço financeiro de 84%, porém, as obras estão paralisadas desde 2020, após o DNIT realizar a rescisão do contrato com a empresa Sanches Tripoloni, que era responsável pela execução dos trabalhos. Dos 74 km de extensão, mais de 30 km já foram entregues e estão em operação.

Em 2022, durante o Governo Bolsonaro, o DNIT realizou licitação para contratar empresa para realizar obras de conservação, manutenção e liberação de trechos que já estavam duplicados e necessitavam apenas de pintura para liberar os trechos.