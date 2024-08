Queda de avião da Voepass é o 5º com mais mortes na aviação brasileira; veja a lista

A tragédia aérea que tirou a vida de 62 pessoas na tarde desta sexta-feira (9) é considerada a quinta mais fatal na história da aviação no Brasil. O avião da Voepass (ATR-72) saiu de Cascavel perto do meio-dia com 58 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave estava a destino de Guarulhos-SP, quando caiu em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Vídeos registrados por populares mostraram o momento da queda do avião, e do incêndio após o fato (clique aqui para ver). Ainda não há informações oficiais sobre as identificações das vítimas.

ACIDENTES AÉREOS

1º: O acidente mais fatal registrado na história da aviação do Brasil aconteceu no dia 17 de julho de 2007. Um voo da Tam atingiu um prédio da empresa após um pouso mal executado no Aeroporto de Congonhas. A tragédia tirou a vida de 199 pessoas, sendo 187 a bordo da aeronave e 12 que estavam em terra.