Queda de avião: ainda não há informações de sobreviventes

Com pouco mais de uma hora e meia desde o primeiro acionamento das equipes de socorro do Corpo de Bombeiros, às 13h25, ainda não há informações de sobreviventes a queda de um avião da Voepass, em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A aeronave, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos-SP, estava com 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. As equipes estão trabalhando no rescaldo do incêndio.

Vídeos registrados por populares mostraram o momento da queda do avião, e do incêndio após o fato (clique aqui para ver)