Quatro pessoas morrem em gravíssimo acidente na PR-182, em Realeza

Um grave acidente envolvendo uma carreta bitrem, um caminhão e um carro de passeio deixou quatro pessoas mortas na tarde deste domingo (10/11), na rodovia PR-182, em Realeza, no Sudoeste do Estado.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Nissan Versa, com placas de Cascavel, trafegava no sentido Oeste quando tentou ultrapassar a carreta bitrem e colidiu frontalmente com um caminhão.

Com o impacto da batida, os quatro ocupantes do carro de passeio morreram no local. As vítimas, dois homens que estavam na frente e duas mulheres no banco traseiro, ficaram presas às ferragens e ainda não foram identificadas. Os ocupantes dos caminhões não sofreram ferimentos.