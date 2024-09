Provas da Prefeitura de Cascavel acontecem neste domingo

A Prefeitura de Cascavel realiza neste domingo (22) as provas de dois concursos públicos, que somados têm 40 vagas na administração, além de formação de cadastro reserva. As avaliações serão aplicadas no período da manhã e da tarde, no Centro Universitário FAG. Juntos, são 6.687 candidatos para os dois certames.

O concurso nº 222/2024 tem 33 vagas, além de formação de cadastro reserva. Os cargos são de níveis fundamental, médio, magistério e superior, para as funções de Marceneiro, Agente Administrativo, Motorista I, Motorista II, Monitor de Biblioteca e Professor, com salários superior a R$ 3,2 mil. Para este certame, há mais de 3,7 mil candidatos inscritos.

As provas serão aplicadas às 9h, mas os portões estarão abertos desde às 8h, com horário de fechamento programado para às 8h40, conforme o edital. A orientação é que os candidatos se programem para chegar com antecedência ao local. O estacionamento do local de provas não estará aberto para os candidatos.

O concurso de nº 223/2024 é destinado para a contratação de guardas municipais em Cascavel. Ao todo, são sete vagas, além de formação de cadastro reserva. Os profissionais vão atuar na segurança pública do Município. O salário inicial é de R$ 2.983,22. Para esse certamente, são mais de 2,9 mil inscritos confirmados.

A prova acontecerá no período da tarde, às 15h. No entanto, os portões estarão abertos desde às 14h e serão fechados às 14h40. Cabe ao candidato, chegar com antecedência. O estacionamento do local de provas não estará aberto para os candidatos.

Orientações gerais

Para todos os que forem fazer a prova, a orientação é acessar a “Área do Candidato” e imprimir o cartão de convocação, que está disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. A identificação do local de realização das provas é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas no edital.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 40 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, com documento original oficial de identificação e o cartão de convocação do candidato impresso.