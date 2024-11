Programa de Reparação Voo 2283: iniciativa busca auxiliar famílias das vítimas

A Defensoria Pública de São Paulo, a Defensoria Pública do Paraná, o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Paraná fará nesta quarta-feira (27) uma coletiva de imprensa para abordar os desdobramentos mais recentes acerca das medidas de reparação às famílias das 62 vítimas do acidente aéreo da VoePass, ocorrido em Vinhedo, em 9 de agosto de 2024.

Durante a coletiva, será apresentado o Programa de Reparação Voo 2283, uma iniciativa consensual e extrajudicial, firmada entre as instituições e a companhia aérea, voltada à reparação justa e célere para os familiares das vítimas.

A atividade será realizada em formato híbrido, com a participação presencial de representantes do MPSP e DPE-SP e com a participação online dos representantes do MPPR e DPE-PR.

Haverá transmissão ao vivo da entrevista pelo canal do MPSP no YouTube. O link oficial da transmissão estará disponível pouco antes do início da coletiva.

Relembre o caso

No dia 9 de agosto de 2024, um avião de modelo ATR-72 da companhia aérea VoePass decolou de Cascavel pouco antes do meio-dia com rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20 (horário de Brasília). No entanto, a partir das 13h21, a aeronave deixou de responder às chamadas do Centro de Controle de Aproximação. A perda do contato radar ocorreu às 13h21, e o momento da colisão contra o solo ocorreu às 13h22. O avião caiu em um condomínio na cidade de Vinhedo, cerca de 100 quilômetros de Guarulhos.