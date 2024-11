Procon faz levantamento sobre preços para ajudar consumidores nas compras de Black Friday

As vitrines das lojas da cidade já anunciam inúmeras promoções para antecipar as vendas da chamada Black Friday. E para ajudar os consumidores cascavelenses, o Procon fez um levantamento de preços com foco nos itens mais comercializados no mês de outubro em alguns desses estabelecimentos bastantes procurados pela população.

Segundo o procurador-chefe do Procon Cascavel, Lucas Fracaro, o objetivo é auxiliar os consumidores e fiscalizar se as promoções realmente estão sendo colocadas em práticas. O levantamento já está disponível aqui: https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/procon-pesquisas-de-precos

“O intuito é oferecer ao consumidor uma base confiável para comparar preços durante as promoções de Black Friday. Assim, ele poderá verificar se os preços anunciados como promocionais realmente representam descontos vantajosos ou se os valores praticados seguem o mesmo padrão ou até mesmo são superiores aos preços anteriores. Dessa forma, promove-se uma compra consciente, evitando armadilhas de falsas promoções e assegurando que os descontos divulgados sejam genuíno”, detalha

A análise é essencial para garantir a transparência do mercado e incentivar o consumo responsável, possibilitando que o consumidor tome decisões baseadas em dados concretos e não apenas em campanhas publicitárias.