Procon de Cascavel faz alerta sobre compras de Dia das Crianças

1. Pesquisa de preços: Compare preços em diferentes lojas, físicas e online, para encontrar a melhor oferta. Utilize comparadores de preços e esteja atento às promoções.



2. Compras online: Ao comprar online, verifique a reputação da loja, procure por avaliações de outros consumidores e certifique-se de que o site é seguro. Prefira sites conhecidos e de confiança.



3. Direito de arrependimento: Nas compras online ou fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir da compra em até 7 dias corridos a partir da data de recebimento do produto, conforme o artigo 49 do CDC. O valor pago, incluindo frete, deve ser devolvido.



4. Verificação de políticas de troca: Antes de comprar, informe-se sobre as políticas de troca da loja.



5. Produtos com defeito: Caso o produto apresente defeito, o consumidor tem o direito de reclamar em até 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. A loja tem até 30 dias para resolver o problema.



6. Proteção de dados pessoais: Proteja seus dados pessoais ao realizar compras online. Não compartilhe informações sensíveis em sites não confiáveis e utilize cartões de crédito com limites adequados para compras na internet.

ATENDIMENTO

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, sem fechar para o almoço. O endereço é na Rua Duque de Caxias, nº 558, bairro Centro.



Para dúvidas demais dúvidas, através do telefone (45) 3392-6300, das 8h às 17h. Caso o consumidor opte por registrar online a reclamação, é disponibilizado pelo Governo Federal a plataforma www.consumidor.gov.br.

Fonte: Secom