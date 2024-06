Primeiras mil placas fotovoltaicas são instaladas em usina do aterro

Cascavel, uma das cidades mais sustentáveis do Brasil, avança na construção da usina fotovoltaica no aterro sanitário. As primeiras mil placas já foram instaladas. No total, serão cinco mil unidades.

A instalação forma o primeiro bloco de 500w. O módulo de geração estará pronto quando as cinco mil placas estiverem instaladas junto com os dez inversores, cinco quadros de proteção e cinco transformadores.

Outras seis carretas transportando mais placas devem chegar ao aterro nas próximas semanas para completar o total de cinco mil que formarão a usina.

A geração de energia solar vai abastecer a frota do transporte coletivo que irá incorporar 15 ônibus elétricos à frota. Dois ônibus já estão em Cascavel e os motoristas que irão operar os articulados estão passando por treinamento.

Fonte: Secom