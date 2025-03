O Sistema Ocepar lançará o 17º Prêmio Ocepar de Jornalismo durante as pré-assembleias, que ocorrem de 10 a 13 de março em quatro cidades do Paraná. O concurso premiará as melhores reportagens sobre cooperativismo paranaense divulgadas em diversas mídias. As pré-assembleias preparam o terreno para a Assembleia Geral Ordinária em 1º de abril, com apresentação de planos e prestação de contas.

Prêmio Ocepar de Jornalismo II

Eventos do Sistema Ocepar, com lançamento do prêmio de jornalismo, terão foco na regularização de propriedades rurais e na apresentação de planos de trabalho para 2025. Lideranças cooperativistas de diferentes regiões do Paraná se reunirão em Lapa, Mandaguari, Cascavel e Mariópolis. As inscrições para as pré-assembleias podem ser feitas online, com informações adicionais disponíveis por e-mail: [email protected] e telefone: 41 3200-1104 / 3200-1105.

Plano de governo

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, reuniu secretários e diretores para alinhar a execução do plano de governo 2025-2028. O plano, dividido em três eixos (Inclusiva, Estruturada e Inovadora), visa atender a população da capital e da Região Metropolitana. No encontro, Pimentel também destacou ações dos primeiros 60 dias de gestão, como novos ônibus, moradias populares e o Plano de Redesenvolvimento do Centro de Curitiba.

Operação Carnaval

A Polícia Militar do Paraná iniciou a Operação Carnaval 2025 nesta sexta-feira (28), com foco na segurança das estradas estaduais até quarta-feira (5). O Batalhão de Polícia Rodoviária intensificará a fiscalização em locais de grande movimento e pontos de risco mapeados. Denúncias de crimes ou acidentes podem ser feitas pelos telefones 190 (Polícia Militar) e 198 (BPRv).