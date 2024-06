Prefeitura abre novas vagas para curso gratuito de auxiliar de confecção no Polo Têxtil

Que tal investir numa nova profissão ou até mesmo aprimorar seus conhecimentos na área da costura? A Prefeitura de Cascavel, está com inscrições abertas para o curso de auxiliar de confecção no Polo Têxtil. O curso é totalmente gratuito e tem o total de 20 vagas.

Se você tem interesse, não perca tempo e garanta já sua inscrição que pode ser realizada podem no Programa Inclusão Produtiva, que fica na Rua Paraná, 5341 próximo ao Muffato da JK e ainda através do whatsapp no número (45) 3392-6405, com a Secretaria de Assistência Social. Os únicos requisitos são ter ensino fundamental e ter idade superior a 14 anos. As inscrições podem ser feitas até dia 19 de julho. As aulas são ministradas pelo Senai e têm certificação.

O curso já começa na do dia 22 de julho e seguirá até o dia 13 de setembro. As aulas acontecem de segunda a quarta-feira, das 13h30 às 17h30. O Polo Têxtil marca uma nova era para o segmento de vestuário e confecção, uma vez que forma mão de obra qualificada para as indústrias.

A iniciativa é um projeto social de capacitação para dar oportunidade às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O projeto é administrado pelas secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico.

Nas aulas, os alunos tem atividades práticas desde o primeiro momento. Para isso, os estudantes contam com uma estrutura de qualidade, com máquinas de costura de ponta. No curso, o aluno aprende a costurar uma peça de roupas do zero, diversos tipos de costura, além de aulas de manutenção e manuseio de máquina.

O Polo Têxtil fica na Rua João XXIII, nº 231, no bairro Brasmadeira, ao lado do Terminal Nordeste.

A iniciativa busca capacitar cascavelenses para atuarem no mercado de trabalho como funcionários e também como empreendedores. A oportunidade é para todos, especialmente para capacitar mão de obra para o setor de confecção que tem uma demanda cada vez maior no Município.

