Prefeito Paranhos autoriza licitação para reconstruir Escola José Baldo

O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Marcia Baldini, assinaram na manhã desta terça-feira (3) a autorização para o início do processo de licitação visando a reconstrução da Escola Municipal José Baldo, localizada no Jardim Palmeiras, e a construção de um novo muro na Escola Municipal José Bonifácio, no distrito de Rio do Salto. A licitação será realizada em outubro.

A Escola José Baldo já necessitava de reformas e, com o tornado que atingiu Cascavel em outubro do ano passado, os problemas se agravaram. Diante disso, o Município decidiu reconstruir a instituição de ensino utilizando o sistema construtivo modular, similar ao utilizado na Escola Municipal Romilda Ludwig Wiebbelling. A obra, uma vez iniciada após o processo licitatório, será concluída em seis meses.

O prefeito Paranhos destacou que a escola já estava incluída no cronograma de revitalizações, mas, devido aos danos causados pelo tornado e ao fato de se tratar de uma estrutura antiga, optou-se pela demolição e construção de um novo espaço para os alunos.

“O tornado do ano passado abalou ainda mais uma estrutura já debilitada. Diante desse desastre natural, vimos uma oportunidade. Solicitei ao governo do Estado que pudéssemos utilizar recursos do BRDE destinados à educação para construir uma nova escola. Aproveitamos essa oportunidade e desenvolvemos um projeto inovador, como foi o caso da Escola Romilda. Vamos concluir a construção em 180 dias”, destacou o prefeito.

Durante o período de obras, os alunos serão realocados para outro espaço de estudo. Uma das possibilidades é que as aulas sejam realizadas nas dependências da Unipar enquanto as obras estiverem em andamento.

A secretária Marcia Baldini ressalta que a obra é aguardada com expectativa pela comunidade escolar.

“É uma obra com tecnologia moderna que será concluída em seis meses. Assim, já fizemos um planejamento antecipado e estamos providenciando um local adequado para os alunos, além de já termos organizado a licitação para o transporte escolar, garantindo o deslocamento dos alunos durante esse período”, explicou.

Construção do muro

A licitação para a construção do novo muro da Escola Municipal José Bonifácio também é aguardada com entusiasmo pela comunidade escolar do distrito de Rio do Salto. A estrutura existente foi danificada pelas intempéries e fortes chuvas. O local foi isolado para garantir a segurança dos alunos.

