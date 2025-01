Prazo para pagamento do IPVA 2025 de veículos com final de placa 3 e 4 acaba hoje

Na última sexta-feira (20), foi a vez dos proprietários de veículos com final de placa 1 e 2 e a plataforma de pagamentos funcionou normalmente . Já na terça-feira, 28 de janeiro, é a vez dos veículos com placas terminadas em 5 e 6 .

A nova data foi estabelecida na semana passada após a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual decidirem pelo adiamento dos prazos . O sistema de recolhimento do imposto passou por instabilidades e, para garantir que nenhum motorista fosse prejudicado, optou-se por postergar o calendário . Com isso, todos os proprietários tiveram alguns dias a mais para pagar o IPVA 2025 .

Brasil - Encerra nesta segunda-feira (27) o prazo para que donos de veículos com final de placa 3 e 4 façam o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA ) de 2025. A data é válida tanto para quem for optar pela parcela única , com desconto de 6%, quanto quem for pagar apenas a primeira cota no caso do parcelamento em cinco vezes.

Brasil - Veja a seguir como jogar hoje o jogo de aposta do aviãozinho de forma fácil. Seu Jogo de aposta do Aviãozinho 2025 campeão se dará com base no seu diferencial em relação aos outros jogadores, comece a jogar hoje e usa nossas estratégias para melhorar sua banca com as Dicas para ganhar no […]

Finais 9 e 0: 26/02, 26/03, 28/04, 26/05

COMO PAGAR

Os contribuintes do Paraná devem gerar as guias de recolhimento (GR-PR) para pagamento por meio dos canais oficiais. Elas devem ser emitidas pelo Portal do IPVA ou o Portal de Pagamentos de Tributos.

Também é possível emitir as guias pelo aplicativo serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para iOS e Android.

O pagamento em cota única garante 6% de desconto sobre o valor total do imposto. Também é possível parcelar o IPVA 2025 em cinco vezes sem juros diretamente pela plataforma.

CUIDADO COM GOLPES

A Receita Estadual reforça mais uma vez os cuidados com golpes envolvendo o IPVA. com o início dos pagamentos, na semana passada, o surgimento de páginas fraudulentas voltou a crescer e, por isso, o pedido é para que os paranaenses redobrem a atenção na hora de fazer o pagamento.

A recomendação é que o contribuinte acesse diretamente os canais oficiais, evitando clicar em links enviados por email ou mensagens. Também é aconselhado evitar plataformas de buscas, já que muitos sites falsos se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem nos primeiros resultados. Ao acessar uma página, o ideal é sempre garantir que ele termine com a extensão “.pr.gov.br”.

Outra dica importante é sempre conferir o destinatário do pagamento, seja pela guia quanto no pagamento via pix. No caso, a informação que deve constar é sempre “Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda”.

IPVA 2025

IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado, atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No Paraná, a alíquota é de 3,5% sobre o valor venal de carros e motos em geral, e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV).

Para 2025, a Receita Estadual lançou um total de R$ 6,78 bilhões sobre uma frota tributável de mais de 4 milhões de veículos. Pela legislação, metade do valor arrecadado com o imposto é repassado aos municípios de emplacamento e o restante é usado pelo Estado para o financiamento de obras e custeio de atividades das áreas de saúde, educação e segurança pública.

A inadimplência com o tributo impede a emissão do Certificado e Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV), documento de uso obrigatório para circulação. Trafegar sem ele implica em multa pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização da pendência.

O não pagamento do IPVA também impossibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.

Fonte: AEN