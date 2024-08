Prati-Donaduzzi confirma farmacêutica a bordo de avião e lamenta morte

PARTICIPE

Confira para quais cidades foram os prêmios de R$ 1 mil do Nota Paraná

Consumidores de 43 municípios foram sorteados com o prêmio de R$ 1 mil do programa Nota Paraná nesta quinta-feira (08). Os 100 ganhadores foram contemplados no primeiro sorteio especial do programa após as mudanças anunciadas no último mês de maio e em vigor desde julho. As cidades com ganhadores de R$ 1 mil no sorteio […]