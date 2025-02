Praça Wilson Joffre será palco do retorno do Carnaval em Cascavel

Cascavel - “Ô abre alas que eu quero passar”. Este é o trecho de uma marchinha bastante conhecida de carnaval – uma festa popular que há anos não é realizada em Cascavel. Neste ano, a Secretaria Municipal de Cultura anunciou que está organizando uma festa para comemorar a data. A festa popular e para toda a família será realizada no dia 1º de março, no sábado de carnaval, na Praça Wilson Joffre, das 10h às 22h, de acordo com a programação que ainda está sendo montada.

De acordo com o secretário municipal de Cultura de Cascavel, Ricardo Bulgarelli, a festa é fruto de uma construção coletiva, uma demanda que vinha sendo encaminhada pela Secretaria de Cultura, Conselho Municipal de Cultura e várias pessoas ligadas à música, cultura popular, além do Instituto de Cultura, que gostariam de ter o retorno do Carnaval na cidade, além do pedido da ex-vereadora Professora Liliam e da atual vereadora Bia Alcântara, a única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Cascavel.

“Fomos procurados no fim do ano e na primeira semana de janeiro, já sentamos novamente para formatar. Apoiamos este evento e estaremos lá investindo toda a estrutura necessária como palco, som, luz, enfim, esses custos”, descreveu Bulgarelli. Segundo ele, a festa é uma tentativa de plantar uma semente de um carnaval com um formato diferente, destinado para toda família.

Para todos

Neste dia, a ideia é ter uma programação para todas as faixas etárias, com concurso de fantasias infantil, juvenil, blocos carnavalescos, representando artistas da cidade, com uma conotação mais carnavalesca. “O carnaval é sim o evento de cultura popular mais impactante do nosso país. Então, esta será realmente uma oportunidade para nós mensurarmos, se a sociedade cascavelense, as famílias da nossa cidade estão dispostas que a gente possa iniciar novamente e retomar a cultura do carnaval na nossa cidade”, disse ele.

Ele lembrou ainda que o Carnaval vai além de uma simples festa, já que é um momento de celebração da diversidade e de reafirmação da identidade cultural da cidade. A primeira edição oficial ocorreu em 1987, com concursos de blocos na Avenida Brasil, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto e festas nos tradicionais clubes Tuiuti e Comercial. “O evento que faremos neste ano representa uma conquista da comunidade, um convite à alegria, celebração e resistência”, frisou o secretário.