Polícia Penal realiza ação natalina para crianças e adolescentes acolhidos em Cascavel

CASCAVEL – A Polícia Penal do Paraná (PPPR) promoveu, nesta terça-feira (10), uma ação social especial com café da manhã e entrega de presentes para as crianças e adolescentes da Associação Recanto da Criança (ARCRI), em Cascavel, no Oeste do Paraná. O evento contou com a presença do Papai Noel, interpretado por um servidor da Polícia Penal, e teve como objetivo levar alegria e esperança às crianças em situação de acolhimento, especialmente neste período de proximidade com o Natal.

Essa foi a segunda vez que a ação ocorreu na ARCRI, uma instituição que acolhe crianças e adolescentes de até 17 anos, muitas vezes em situações emergenciais determinadas pelo Conselho Tutelar ou enquanto aguardam decisões judiciais. Atualmente, a entidade cuida de 20 acolhidos, garantindo direitos fundamentais e trabalhando pela reintegração familiar.

Confecção “caseira”

Os presentes entregues durante o evento foram confeccionados dentro de penitenciárias e cadeias públicas da região, como parte do projeto Educar para o Futuro, uma parceria com o Conselho da Comunidade de Cascavel e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Além de receberem os brinquedos, as crianças participaram de um momento lúdico, decorando cupcakes especialmente preparados para a ocasião, e tiraram fotos ao lado das viaturas policiais. Todas elas também ganharam uma cesta com doces variados.

A iniciativa mobilizou policiais penais e servidores de diversas áreas e unidades da PPPR. Para o diretor regional de Cascavel, Thiago Correia, a atividade reforça o papel social da Polícia Penal.