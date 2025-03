Petição pública clama por segurança nas ruas de Cascavel

Não é de hoje que Cascavel clama por mais segurança nas ruas. Desde que a cidade passou a ser divulgada aos quatro cantos do País como uma das melhores cidades para se viver (longe de questionar tal título), junto disso, começaram a surgir pessoas de todas as partes do Brasil e inclusive do exterior. A “fama” de que o povo cascavelense é hospitaleiro, solidário e dá esmolas, ganhou corpo, atraindo para a cidade um número expressivo de moradores de rua e usuários de droga, principalmente na região onde ficam as casas noturnas, na região da rua Paraná e adjacências.

O cascavelense já havia se deparado com outras situações de violência provocadas por moradores de rua e usuários de drogas, como por exemplo, a morte de Nelci Terezinha de Oliveira, recepcionista na Unidade de Saúde do bairro Aclimação, morta a facadas dentro de casa por um jovem que invadiu a casa dela enquanto fugia de um assalto, em junho de 2022 e de Marli Bonifácio Cibulski, que estava em um ponto de ônibus aguardando a condução após comprar pizzas em uma ação solidária local, quando foi surpreendida e brutalmente assassinada por uma mulher em situação de rua, no dia 8 de outubro de 2022.

E agora, mais esse crime bárbaro registrado na rua Manaus, resultando no assassinato de Luís Lourenço, 35, morto a golpes de uma barra de concreto por um morador de rua com várias passagens pela polícia. Diante de tanto violência, a comunidade decidiu dar um basta e reagir.

VIZINHO SOLIDÁRIO

Membro do Vizinho Solidário, Ricardo Pereira utilizou as redes sociais para pedir o apoio da comunidade a participar de uma petição pública por mais segurança em Cascavel. “Nos últimos 30 dias, estávamos fazendo um abaixo-assinado pedindo mais segurança para as autoridades, justamente na região onde o Luís foi brutalmente assassinato”, relata. “Esse abaixo-assinado foi encerrado, porém, estamos abrindo outro para toda Cascavel. Se você, assim como nós, se sente inseguro na nossa cidade, peço, assine e compartilhe o abaixo-assinado para que casos como o do Luís, da dona Nelci e da Marli, não ocorram mais”. Pela petição, Ricardo Pereira comenta que será possível exigir medidas concretas visando maior segurança na cidade. Até agora (14h20), pouco mais de 300 assinaturas foram registradas na petição.

A PETIÇÃO