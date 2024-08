Peritos franceses chegam ao local do acidente aéreo

Peritos franceses do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile, BEA, em francês) chegaram na manhã deste domingo ao local do acidente aéreo que vitimou 62 pessoas entre passageiros e tripulantes na cidade de Vinhedo. A aeronave VoePass decolou de Cascavel na sexta-feira, 11h58 e caiu por volta das 13h30. O destino era o Aeroporto de Guarulhos. Ninguém sobreviveu à queda. Entre as vítimas estão alguns moradores de Cascavel e de cidade da região Oeste.

PAPA FRANCISCO

Neste domingo, em seu tradicional discurso na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu orações às vítimas de um dos maiores acidentes aéreos comerciais na história do Brasil. “Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil”, disse o Papa. A nota emitida pelo Vaticano diz o seguinte: “O Papa Francisco expressou sua proximidade às vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de sexta-feira, em Vinhedo, quando morreram os 58 passageiros e quatro tripulantes”.