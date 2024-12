Pedágio: Leilão do Lote 3 das rodovias do PR tem 4 propostas e mais disputa

A partir das 14h da próxima quinta-feira (12), a Bolsa de Valores de São Paulo realiza a sessão pública de leilão do Lote 3 da malha rodoviária do Paraná. O projeto de concessões foi desenvolvido pelo Ministério dos Transportes e pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para o Lote 3 do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná.

O Lote 3 faz parte da Malha Norte, que abrange 22 cidades e faz a ligação do Norte do Estado com o eixo rodoviário da BR-277, para chegar até o Porto de Paranaguá. Ele envolve 569 quilômetros das rodovias BR-369, BR-373, BR-376, PR-170, PR-323, PR-445 e PR-090. A previsão é que a concessionária vencedora do leilão invista R$ 16 bilhões em obras, conservação e serviços operacionais. O edital, publicado pela ANTT no dia 06 de agosto, prevê tarifa básica máxima de pedágio para disputa de R$ 0,14596/km. As propostas deveriam ser apresentadas até ontem (9) de dezembro.

O Ministério dos Transportes recebeu pelo menos quatro propostas de empresas interessadas no leilão. Os envelopes foram entregues na sede da B3, em São Paulo. Segundo informações, as empresas que entregaram propostas foram o Grupo Pátria, 4UM, CCR e EPR.

O grupo Pátria venceu o Lote 1 da concessão das rodovias paranaenses, em 2023 com um desconto de 18,25% da tarifa por quilômetro rodado, bem como o grupo EPR venceu o leilão do Lote 2 um mês depois, apresentando um desconto de 0.08% em relação ao valor da tarifa de referência. Ambas as concessionárias iniciaram as operações em fevereiro de 2024, sob muitas críticas da operação.