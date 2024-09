PCPR chega em setembro à marca de 1 milhão de novas Carteiras de Identidade Nacional

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) atingiu neste mês de setembro a marca de 1 milhão de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas em 2024. Desse montante, 103,6 mil foram confeccionadas de forma online. O Paraná foi um dos primeiros estados do país a implementar o novo modelo em 100% das emissões.

Nos últimos anos, a PCPR tem registrado o aumento na confecção de documentos de identidade. Em 2022, foram 825 mil emissões e, no ano seguinte, o crescimento foi de 19,8%, com 988,9 mil documentos de identidade.

Para o delegado Marcus Michelotto, diretor do Instituto de Identificação da PCPR, os números são reflexo do aumento de pessoal nos postos de identificação e do trabalho dos servidores. “Esse marco histórico foi possível graças aos investimentos ocorridos nos últimos dois anos para a contratação de funcionários terceirizados. Somado a isso, é importante destacar o empenho de todos os papiloscopistas e identificadores, que têm se empenhado para atender a população”, ressalta.

Outro fator que contribuiu para este aumento foi a implementação do serviço da CIN Fácil, que permite tanto o agendamento de atendimento presencial, quanto a solicitação totalmente online da emissão do documento para aqueles que já possuem Carteira de Identidade emitida no Paraná. Essa funcionalidade foi pensada para facilitar o acesso, especialmente para as populações que vivem em locais afastados, pois evita a necessidade de diversos deslocamentos até os postos de identificação.

“Isso se traduz também na satisfação que vemos por parte da população, que tem conseguido fazer os agendamentos, encontrar um posto mais próximo da sua residência e ter o seu documento em mãos”, conclui o chefe do Instituto de Identificação.