Pão de mel envenenado: adiado em maio, julgamento está marcado para amanhã (25)

Está marcado para esta quarta-feira (25), no Fórum da Justiça Estadual, o julgamento do homem acusado de envenenar um pão de mel e enviar o doce para a vítima, caso que ocorreu no mês de abril de 2021, em Cascavel.

O julgamento era para ter acontecido no dia 14 de maio deste ano. Contudo, questões técnicas processuais impediram o início do julgamento, que precisou ser remarcado para amanhã, dia 25 de setembro.

RELEMBRE O CASO

O acusado do crime teria descoberto uma relação extraconjugal de sua companheira com outro rapaz. Diante disso, conforme investigação da Polícia Civil, o homem teria envenenado um pão de mel com um tipo de inseticida, e enviado o doce por meio de um entregador, à casa do amante. O morador acabou comendo o doce, passou mal, precisou ser hospitalizado e chegou até a ficar alguns dias na UTI.