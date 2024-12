Pajero capota ao bater contra Nissan March no Bairro Coqueiral

OPERAÇÕES

Com 444 toneladas, Paraná foi o segundo estado que mais apreendeu drogas em 2024

Cascavel - O trabalho das forças de segurança do Paraná colocou o Estado no pódio de apreensões de drogas neste ano. Foram 444 toneladas de entorpecentes apreendidas entre janeiro e novembro de 2024, o segundo maior volume do Brasil. O Estado fica atrás apenas do Mato Grosso do Sul (534 toneladas), de acordo com os dados […]