Ônibus elétricos iniciam operação na próxima terça em Cascavel

O sistema de transporte público vai ganhar um reforço da frota a partir da próxima terça-feira (6) quando começam a circular pela cidade os novos ônibus elétricos. A entrega dos ônibus e do Eletroterminal – que é o local que foi construído para abrigar os carregadores elétricos – está marcada para ocorrer na segunda-feira (5), a partir das 18h30, ao lado do Terminal Oeste, aonde foi construído o Eletroterminal. A reportagem do Jornal O Paraná havia noticiado em primeira mão ainda em junho a previsão de funcionamento dos ônibus para o fim de julho.

Os 15 ônibus elétricos foram comprados pela Prefeitura ainda no ano passado e, segundo o Município, foram adquiridos para garantir um valor de passagem mais justo aos usuários, já que o custo não será adicionado à planilha de tarifas. A proposta é de em até 10 anos trocar toda a frota para este tipo de tecnologia, que hoje conta com aproximadamente 150 ônibus. Os motoristas que operarão estes veículos já passaram por treinamento.

De acordo com a diretora do Departamento de Transporte da Transitar, Larissa Boeing, os ônibus elétricos já estão na cidade e lembrou que ao todo o sistema conta com nove carregadores, sendo que sete deles ficam no Eletro Terminal, um no Terminal Leste e outro no Terminal Sul. As recargas serão feitas no período noturno quando não estiverem circulando, e o local comporta os 15 estacionados de uma só vez.

Projeto alterado

O posto de carregamento do Terminal Sul passou por uma alteração no projeto, já que a princípio ele seria instalado próximo à plataforma paralela à praça de alimentação, na Rua Rio da Paz, mas que durante os estudos de carregamento dos carros, das linhas em que eles iriam operar, foi identificado que seria necessário mudar para atender os termos operacionais. Por causa disso, o valor do contrato teve um aditivo de preço de R$ 84 mil, sendo que o investimento total foi de R$ 7,5 milhões.

Cada ônibus terá cerca de 12 metros de comprimento e capacidade para 75 passageiros. Equipado com baterias totalmente elétricas, possui autonomia de 270 km e pode ser carregado em até 4 horas. Além disso, eles terão como ar-condicionado, conexão wi-fi e tomadas para recarga de celulares. No total, serão 13 ônibus padrão e dois articulados que irão compor a frota, com custo de R$ 42 milhões.

Com os novos ônibus a empresa vai mandar um contêiner com peças dos ônibus, caso seja necessária a troca que será coordenada pela empresa que vencerá a licitação para administrar o sistema, que ainda continua em tramitação após anos.

Obra prorrogada

Já a obra de pavimentação continua na Rua São Paulo, entre a Avenida Assunção e a Rua JK. Ela estava prevista para terminar até junho e acabou sendo prorrogada para o início de setembro. O trecho está em obras desde o dia 26 de março, quando a empresa terminou a primeira fase da obra que foi na Avenida Brasil em frente ao local, assim como a rua que passa dentro do Eletroterminal.

Na revitalização dos dois trechos o investimento será de R$ 1.589.121,25 e mais R$ 1,9 milhão na pavimentação da nova rua, para que os ônibus que saem do terminal não precisem mais fazer toda a volta, pegando a Rua São Paulo e a Juscelino Kubistchek, para só depois acessar a Avenida Brasil.

Compensação

Também está em construção uma “Usina Fotovoltaica” que vai gerar a energia utilizada no sistema do carregamento dos ônibus, anexo ao Aterro Municipal, no distrito de Espigão Azul, em uma célula desativada. No local, estão sendo instaladas diversas placas que farão a captação de energia que será mandada diretamente para a rede da Copel, sendo feita a compensação da energia que será utilizada para abastecer os ônibus elétricos, com previsão de gerar cerca de 2,5 mega whatts, um pouco a mais do que será consumido pelos ônibus que chegará à casa dos 1,5 mega whatts.