Obras modernizam rodovias e ampliam a infraestrutura

Curitiba – O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), administra cerca de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais, com serviços de conservação e execução de obras estruturantes, que representam investimentos bilionários em trafegabilidade, segurança e conforto para os usuários.

Para garantir o gerenciamento e fiscalização do andamento de todas estas atividades, o DER/PR conta com cinco superintendências regionais e 14 escritórios regionais subordinados a elas, acompanhando nos trechos todos os serviços em execução. Nesta nova série de reportagens, a ser publicada na Agência Estadual de Notícias, será abordada cada superintendência e suas obras, começando pela região Oeste e Sudoeste.

Sediada em Cascavel, a Superintendência Regional Oeste, conta com dois escritórios no Sudoeste: Escritório Regional Centro Sudoeste, em Francisco Beltrão, e Escritório Regional Vale do Chopim, em Pato Branco. Ao todo, somando obras, conservação, manutenção e atendimento ao usuário, a Superintendência Regional Oeste do DER/PR é responsável por administrar R$ 1,3 bilhão em investimentos para proporcionar melhorias na malha rodoviária no Oeste e Sudoeste.

Somente neste ano foram concluídas três grandes obras administradas pela SROeste: o Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon; a pavimentação da PR-239 entre Toledo e Bragantina, distrito de Assis Chateaubriand; e a duplicação de trecho da BR-277 em Cascavel, esta última em parceria com a Itaipu Binacional. O investimento soma cerca de R$ 163 milhões. Em breve se juntará a essas obras a implantação de iluminação pública da BR-277 em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, também em parceria com a Itaipu.

Outras três obras iniciaram suas atividades no mesmo período, a duplicação da PR-317 no perímetro urbano de Toledo; a pavimentação da estrada entre Ramilândia e Santa Helena, também dentro da parceria com a Itaipu Binacional; e a restauração em concreto da PRC-280 entre Palmas e Clevelândia, utilizando a técnica whitetopping. Esta técnica aproveita o pavimento asfáltico existente como base para um novo pavimento rígido de concreto.

As duas últimas obras são contratos do ano passado, mas na modalidade integrada, em que a mesma empresa vencedora da licitação primeiro elabora o projeto executivo de engenharia, antes de entrar no trecho com serviços, o que aconteceu agora em 2024.

Andamento

Das obras em andamento previamente, as duas estão em Foz do Iguaçu, e ambas em parceria com Itaipu: duplicação da BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas, e a implantação da Rodovia Perimetral Leste, também conhecida como Rodovia de Acesso à Ponte da Integração Brasil – Paraguai.

A regional também conta com um contrato integrado, na etapa de elaboração de projeto, da restauração em concreto da PRC-280 entre Clevelândia e Pato Branco, devendo iniciar a obra ainda este ano. Ao todo são R$ 675 milhões em obras sendo executadas nesta superintendência.

Em breve, uma nova obra deve ser incluída neste pacote: a contratação integrada da restauração e ampliação da capacidade da PR-180 e PR-281, ligação rodoviária entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, cuja licitação está em andamento.

Conservação

Para garantir a conservação de seus 2.500 quilômetros de rodovias estaduais, a SROeste e os dois escritórios regionais contam com nada menos que 10 contratos de conservação do pavimento, que preveem serviços como remendos, reperfilagem, melhorias no sistema de drenagem e sinalização horizontal. A superintendência também está licitando atualmente dois contratos de manutenção de rodovias não-pavimentadas, contemplando a PR-471 em Guaraniaçu, e a PR-459, entre Clevelândia e Mangueirinha, com serviços próprios para esse tipo de pista.

Outros dois contratos do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná) garantem reforços na sinalização horizontal, sinalização vertical e implantação de dispositivos de segurança em toda a malha da região Oeste e Sudoeste.