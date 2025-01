Obras: Ciclovia vai passar dentro da Praça do Maria Luiza e moradores reclamam

Cascavel - A marcação da nova ciclovia da Rua Alexandre de Gusmão que ‘cortou’ a Praça do Bairro Maria Luiza e que faz parte das obras da nova Avenida Carlos Gomes, causou polêmica e reclamação dos moradores do Bairro Maria Luiza, principalmente os que frequentam a praça. A mudança começou a ser feita neste fim de semana e ontem mesmo pela manhã, os moradores já se mobilizaram e cobraram mudanças por parte da Prefeitura, já que a ciclovia iria passar no meio da academia da terceira idade.

A reportagem do Jornal O Paraná conversou com Marcos Lemos, que é empresário, morador e frequentador da praça que reclamou que ele faz parte do grupo de moradores que participou de uma reunião em janeiro do ano passado com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, que disse que a ciclovia não iria passar no meio da praça, mas no entorno dela. “Isso significa que ela deve ficar fora e não dentro, já que a praça é muito usada por todos os moradores. Sou frequentador e acompanho mais de 30 crianças quase todos os finais de semana aqui”, relatou.

Segundo ele, na praça que acaba sendo um local bastante querido pelos moradores, as famílias fazem piquenique e utilizam a academia da terceira idade – que foi cortada ao meio – principalmente no final da tarde, mas que terá que ser retirada. “Fui surpreendido com essa obra e vim reivindicar, falar que a gente tem que investir na saúde, na educação, no lazer das pessoas e não destruir o que está sendo feito. Temos que melhorar a pracinha e não piorar”, disse indignado.

E as crianças?

Além disso, o morador relatou os perigos que podem ocorrer, já que o local tem uma grande quantidade de crianças. “Imagina aqui uma ciclovia, criança brincando e ainda os ciclomotores, pode ocorrer de uma criança jogando bola ser atropelada, então nós temos que evitar isso, e não concordar com o que está sendo feito porque querem terminar a obra, querem receber o que está lá, mas nós temos o direito, nós somos moradores e nós temos o nosso direito”, exclamou.

Erro

Sandro Rancy disse que a empresa que está executando a obra da Carlos Gomes “errou ao cortar a academia ao meio, que ficará no mesmo lugar e que por causa disso, será refeito o piso, mas que a ciclovia vai passar no meio da praça”. Na tarde de ontem (13) depois de ser alvo de muitas críticas, o secretário foi até o bairro e conversou com a presidente da Associação de Moradores explicando que o grupo que reclamou deve ter entendido errado, já que no projeto original a ciclovia iria cortar a pracinha na diagonal.