Obra pronta: Restaurante Popular do Floresta deverá ser inaugurado este mês

Um marco histórico para a cidade de Cascavel está prestes a se tornar realidade: o quarto Restaurante Popular do Município. A construção da nova unidade já está pronta e passando pelos detalhes finais. A inauguração oficial e entrega para a comunidade está prevista para acontecer ainda neste mês.

Em plena atividade, o Restaurante vai servir cerca de 400 refeições por dia, com refeições a partir de R$ 1. O prédio tem quase 540 m² de construção com investimentos, por meio de parceria entre o Governo do Estado e o Município.

Assim como nos outros três restaurantes da cidade, as refeições oferecidas no Restaurante Popular da região norte serão cuidadosamente elaboradas por nutricionistas, garantindo uma alimentação balanceada e nutritiva. E sempre com alimentos fresquinhos e de boa qualidade no cardápio para a segurança alimentar dos cascavelenses. O menu sempre tem muitas opções de saladas, legumes e com direito a suco e sobremesa.

Os valores praticados no quarto restaurante popular serão os mesmos praticados das unidades do Centro, Santa Cruz e Cascavel Velho, buscando manter a acessibilidade financeira para todos os cidadãos que desejarem desfrutar das opções oferecidas. O objetivo é garantir a justiça social, assim, como base os critérios estabelecidos através Cadastro Único, as famílias em extrema pobreza e pobreza têm o direito de pagar somente R$ 1. A refeição terá o valor de R$ 3 para famílias de baixa renda, idosos acima de 60 anos, estudantes de ensinos fundamental e médio e crianças de 6 a 10 anos de idade. Já os com renda acima de meio salário mínimo ou não residentes de Cascavel pagam R$ 7.

O restaurante do Centro tem uma capacidade diária de atender 900 refeições no local, enquanto as unidades do Santa Cruz e Cascavel Velho podem atender até 400 pessoas cada.

