Obra do Ecopark Santa Felicidade avança e já está 60% concluída

O Ecopark Sul, no bairro Santa Felicidade, já está com 60% das obras concluídas. Todo o complexo do novo Ecopark terá uma área total de 105.306,18 m², desde a Rua Cabo Fidélis até a Rua Elias Maximiliano, no Bairro Santa Felicidade. O investimento é de R$ 22.349.861,15.

Na área de lazer e preservação ambiental a população poderá desfrutar de parquinhos, academia ao ar livre, parcão, paraciclo, ciclovia , pista de caminhada com 1,2 mil metros de extensão e muito mais.

O parque também terá o Centro de Convivência Intergeracional (CCI), que contará com uma área de 827 metros quadrados. O espaço proporcionará atividades e interações entre pessoas de diferentes idades, promovendo a integração da comunidade local. Esta será a quarta unidade do CCI, as demais estão localizadas no bairros 14 de Novembro, Cascavel Velho e Morumbi.

Todas as regiões de Cascavel terão ecopark , pois além da unidade do bairro Morumbi, cujas obras de ampliação já foram concluídas, também no bairro Floresta, o Município está investindo na implantação de um Ecopark. O investimento será de R$ 13,5 milhões. A obra faz parte do Programa Avançar Mais 3 – PDU/Fonplata.

O Ecopark Norte será uma importante área de preservação ambiental e lazer para a cidade. Com 162 mil metros quadrados de extensão, terá ciclovia, pórticos de entrada, pista de caminhadas, parquinho infantil, parcão, campo sintético, sanitários, recuperação da da margem do córrego, entre outros atrativos.

Assim, Cascavel passará a contar com quatro Ecoparks: Morumbi, Santa Felicidade, Floresta e Santa Cruz. Áreas antes degradadas, abandonadas que eram motivo de preocupação para a população por serem usadas como depósitos irregulares de lixo e entulho, agora revitalizadas transformam-se em importantes áreas de convívio para a população.

Fonte: Secom