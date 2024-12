O verdadeiro Natal e seus desafios

Cascavel - Cascavel, o Brasil e o ‘Mundo’ chegam ao Natal 2024 com o histórico de um ano que, sem dúvida merece uma profunda reflexão. As “Festas de Fim de Ano”, tradicionalmente, despertam o espírito de solidariedade que, somada à necessária fraternidade entre os povos, produzem novos ares de esperança e de paz.



O ano de 2024, entre outros acontecimentos, foi marcado por tragédias como as enchentes do Rio Grande do Sul, a queda do avião da Voepass que ceifou a vida de 62 duas pessoas e, mais recentemente, o acidente nas rodovias mineiras entre uma carreta, um ônibus com passageiros e um veículo de passeio que resultou na morte de 41 pessoas. Além disso, ainda convivemos com as guerras entre Rússia e Ucrânia e conflitos envolvendo Israel e grupos extremistas da Faixa de Gaza e países com guerras históricas no Oriente Médio.



No Oeste do Paraná, ainda temos o clima de tensão na região das cidades de Guaíra e Terra Roxa, com as invasões “paraguaias” que o Jornal O Paraná tem acompanhado com muita atenção. E para contribuir com este cenário, ainda temos as mudanças e continuidades nas prefeituras e câmaras de vereadores e a instabilidade política e econômica vivida no âmbito federal.



É com este pano de fundo que afeta direta e indiretamente a vida de todos os brasileiros, que vamos celebrar mais um Natal dividido entre apelo comercial liderado pelo “Papai Noel” e o seu real significado com José e Maria e o menino Jesus. Escrever sobre o verdadeiro Natal foi um desafio para os jornalistas do O Paraná: Paulo Alexandre de Oliveira, Nileide Herdina Vieira e Priscila Letícia Liber dos Santos.

Então é Natal outra vez!

Há 30 anos demorava tanto para chegar e agora já é Natal outra vez. Será que o tempo está passando mais rápido ou é a forma como lidamos com ele que está diferente? Seria necessária muito mais do que uma edição inteira deste periódico para discorrer sobre esta questão, de múltiplas interpretações. No entanto, elegemos o ‘verdadeiro espírito natalino’ como tema desta edição.



É fato que este assunto pode ter significados diferentes para cada um, de acordo com suas tradições e crenças. Mas a celebração do Natal tem um único motivo em todo o mundo: O nascimento de Jesus.

Uma ‘luta’ que não é de hoje



Se hoje lutamos contra a correria do dia a dia e os apelos comerciais e midiáticos que fazem do Natal uma das datas mais lucrativas do calendário, saiba que esta batalha não é recente. Na Europa, em 1853, o autor Charles Dickens foi o responsável por dar vida a esta celebração que vinha caindo no esquecimento. Ao publicar sozinho o livro “Um conto de Natal” – depois de ter as portas fechadas por todas as editoras que não acreditavam na retórica – Dickens ficou conhecido como o ‘pai do Natal’, ao tocar seus leitores com o encanto da época natalina. Na trama, Ebenezer Scrooge, o rabugento personagem criado por Charles Dickens, vive atormentado por escolhas de uma vida fria e solitária. Apesar disso, a história narra momentos transformadores que fizeram ele abraçar o verdadeiro significado da data.



“Os caminhos que as pessoas escolhem prenunciam certos destinos aos quais esses caminhos necessariamente levarão caso se persevere neles — disse Scrooge. — Mas caso haja alteração no percurso, o destino também poderá ser alterado. […] Honrarei o Natal em meu coração e procurarei guardá-lo o ano inteiro. Viverei no passado, no presente e no futuro. Os três espíritos exercerão sua influência sobre mim. Não rejeitarei as lições que eles ensinam” – diz trecho da obra.



Pensada como uma experiência de ser lida em voz alta, a história engloba ganância, arrependimento, solidão, reflexão, compaixão, esperança e lições para uma vida transformada pela compaixão de Cristo.

Inteligência artificial e… amiga?



A correria que já era grande parece ter ganhado uma aliada com a chegada da inteligência artificial. Respostas automáticas e robôs cada vez mais presentes. Para onde estamos caminhando? Reflexões oportunas para o período de final de ano, quando paramos por alguns dias para analisar os últimos 365 (neste ano, 366!) e planejar os próximos.

Foto: Divulgação



O Jornal O Paraná conversou com o Padre Luciano Acácio Cordeiro, da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, do Bairro Maria Luiza, em Cascavel, sobre estes novos tempos e ele afirmou que a IA, na verdade é uma graça, é uma benção – desde que nós saibamos usá-la. “Eu acredito, assim, que a pessoa que está por trás, que usa qualquer tipo de inteligência artificial, sabendo procurar, vai ter respostas profundas, respostas interessantes e não superficiais”, pontuou.