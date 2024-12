“O que a gente temia, aconteceu”, diz setor produtivo após leilão

Paraná - No Oeste do Paraná, o eco do progresso ganhou um tom amargo. O que poderia ser um alívio para a logística, poderá ser empecilho. A iminente volta do pedágio, com pesadas tarifas, reacende temores antigos da população. Historicamente impactada por tarifas elevadas e falta de investimentos no antigo Anel de Integração, a região enfrenta mais um desafio com o resultado do leilão do Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná. O leilão da concessão realizado ontem (19), na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, foi vencida pela concessionária EPR, que apresentou um deságio de apenas 0,08% — um desconto praticamente nulo.

O resultado disparou um alerta na região, especialmente no setor produtivo. O vice-presidente do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), Alci Rotta Junior expressa a preocupação com os impactos econômicos e logísticos que a nova concessão pode trazer. “É o que a gente mais temia, aconteceu! Um leilão sem concorrência e preços inteiros, praticamente sem desconto. O Lote 6 é muito importante para a região, nossa principal fonte de escoamento de produção”, destacou Rotta.

Sem concorrência

O Lote 6 cobre 662,1 km de rodovias no Oeste e Sudoeste do Paraná, incluindo trechos estratégicos como a BR-163 e a BR-277. No entanto, a falta de concorrência no leilão resultou em uma proposta com deságio irrisório, semelhante ao apresentado pela EPR no Lote 2, que também teve apenas 0,08% de desconto.

Essa diferença de competitividade ficou evidente no recente leilão do Lote 3, vencido pela CCR, que ofereceu um deságio de 26,60%. Enquanto no Lote 3 os usuários pagarão cerca de R$ 10,00 por 100 km, no Lote 6, a estimativa é de R$ 17,00 pela mesma distância. “O Lote 3, a cada 100 quilômetros, o usuário vai pagar R$10,00. Aqui no nosso Lote 6 a cada 100 quilômetros, a mesma distância, vamos pagar R$17,00”, explica o dirigente.

Rotta Junior reforça que o impacto será sentido diretamente pelos usuários e também pelos empresários. “A nossa preocupação sempre foi e sempre será a competitividade das nossas empresas. O que ficou muito claro é que alguns lotes são muito mais atrativos e o lote 6, por exemplo, não gerou interesse de outras empresas e desse modo não tivemos desconto”, avalia.

O contrato do Lote 6 prevê R$ 12,67 bilhões em obras estruturantes e R$ 7,44 bilhões em manutenção durante os 30 anos de concessão. Entre as melhorias, estão a duplicação de 462,5 km de rodovias, construção de contornos e passarelas, além de pontos de parada para motoristas. Ainda assim, para Rotta, o peso no bolso do usuário é excessivo.

No entanto, segundo ele, as obras previstas no projeto deverão sair do papel, diferente das antigas concessões. “Eu não tenho dúvidas que a empresa vai concluir as obras, até porque ela vai ser remunerada para isso, as tarifas são integrais ao custo do bolso do usuário, inclusive garantindo o TIR (Taca Interna de Retorno), que é uma segurança jurídica e que consta em contrato.”